Solsiret Rodríguez: sigue las últimas noticias del caso [ACTUALIZADO]

El caso de Solsiret Rodríguez, la joven que llevaba desaparecida más de tres años y que sus restos fueron encontrados recientemente en la casa de su expareja, está conmoviendo al país por la suma de hechos adyacentes que alargaron su hallazgo.

Tras esto, los padres de la joven estudiante y activista reclamaron justicia y que los responsables directos del crimen, Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, -así como los indirectos- reciban una sanción ejemplar. Asimismo, la opinión pública nacional se puso de pie para manifestarse y condenar la violencia feminicida.

Por lo pronto, tanto Kevin Villanueva como Andrea Aguirre -su cuñado y concuñada de Solsiret Rodríguez, respectivamente- permanecen bajo detención preliminar desde el viernes 14 de febrero último. La República te mantendrá notificado sobre las últimas noticias e informaciones alrededor de este sensible caso a través de una transmisión en vivo online.

Solsiret Rodríguez: últimas noticias del caso

Colectivos feministas realizan plantón exigiendo justicia por Solsiret Rodríguez

La manifestación por Solsiret Rodríguez se da en los exteriores de la DIRINCRI, ubicada en la avenida España del Centro de Lima.

Manifestación por Solsiret Rodríguez. Foto: La República

Fiscal a cargo del caso Solsiret Rodríguez informó las acciones que desempeña al respecto

El fiscal Jimmy Mansilla Castañeda detalló los pormenores de su investigación, que inició en enero del año pasado.

#FiscalíaInforma | El fiscal, Jimmy Mansilla Castañeda, informa sobre las acciones que viene desarrollando su despacho, desde enero de 2019, en la investigación para identificar a todos los responsables por la desaparición y muerte de Solsiret Rodríguez. pic.twitter.com/snOpGscIru — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 19, 2020

Solsiret Rodríguez: la primera declaración de Andrea Aguirre

A través de una exhaustiva búsqueda, La República pudo acceder a la primera declaración que dio a la Policía, Andrea Aguirre, cuñada de la expareja de Solsiret Rodríguez e implicada en el crimen de la joven activista.

Estas palabras fueron formuladas hace más de tres años, cuando las investigaciones todavía estaban iniciando. En la actualidad, la concuñada de la víctima confesó que la descuartizó.

"Al inicio pensaba yo que ella necesitaba un desfogue como para ordenar sus ideas y como ya había dicho que iba a hacer esto antes, me pareció lo lógico, pero sí me molestó que haya dejado así a los bebes, ya cuando ha pasado tiempo me he preocupado porque tantas cosas que pueden suceder, trata de personas, que alguien la haya secuestrado, que haya tenido un accidente. Eso es lo que me preocupa y también me pone triste (...)”, afirmó Aguirre.

Madre de Solsiret Rodríguez sobre la Físcalía: “se rehusaron a buscarla por sus excusas machistas”

La madre de Solsiret Rodríguez, Rosario Aybar, declaró que el Ministerio Público no colaboró con las investigaciones sobre la desaparición de su hija durante los dos primeros años de su desaparición. “La primera fiscal me dijo que seguro estaba con sus amigas, e incluso, que estaba de viaje. La segunda fiscal, igual, ‘es un caso difícil’, tal vez este en otro lado con diferente peinado u ropa”.

Durante su alocución con RPP, manifestó que su familia se vio denigrada muchas por la actitud de la Fiscalía ante el caso. “Desde esa fecha siempre el Ministerio Público se rehusó a hacer la búsqueda debidamente, con sus excusas machistas al decir que se fue con otro, o que estaba cansada de criar (a sus hijos) y que el caso no ameritaba”.