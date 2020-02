Cristhian Rojas, presidente de esmomento.pe, lanzó en Twitter esta pregunta que desató una ola de respuestas: ¿alguna vez se han sentido (o les ha pasado explícitamente) discriminados por su color de piel o por sus rasgos físicos? La reacción fue abrumadora. “Sí, una vez. Me dijeron que mi cara no servía para el puesto. Ni el maquillaje podía arreglarla. Sentí rabia”, contó la periodista Lourdes Páucar.

“Nuestra hija no podía ser nuestra hija por su color de piel y ojos, y nos decían mucho esta infame frase: ¡Pero qué bonita! Te salió blanquita”, relató Mariana Alegre, conocida experta en ciudades sostenibles. Las historias continuaron, “qué culta, no pareces de provincia”, le dijeron a Marilyn Salinas. “En la universidad, un profesor nos dijo, la gente de color no debe vestirse con ropa marrón porque los hace más marrones”, relató Marilú Marrufo. “Me tocó jugar un partido y la gente del equipo contrario comenzó a gritarme como si fuera mono porque su equipo estaba perdiendo, tenía 13 o 14 años”, contó otro usuario.

“De niña fui a casa de una amiguita y se perdieron 100 soles. Había otras niñas, pero yo era la única mestiza y me culparon con disimulo”. “En el colegio una vez tomaron fotos para publicidad y escogieron a los más blancos. Los hicieron posar con trofeos y medallas que otros habíamos ganado”. Relatos dolorosos e indignantes, pero al mismo tiempo cotidianos y normalizados.

Los invito a leer las respuestas a la pregunta de @CristhianRS, estoy segura de que, como yo, se identificarán con algún lado de las historias: víctima o discriminador. Porque, seamos sinceros, alguna vez, hemos sido uno de ellos.