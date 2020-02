Colectivos y sindicatos del Callao realizarán plantón en el Ministerio de Salud

Vuelven a las calles. Los colectivos del Callao: Marcha por la Bandera, el Frente Callao Dignidad y sindicatos harán un plantón este jueves 20 de febrero en el frontis del Ministerio de Salud, para exigir a la ministra de Elizabeth Hinostroza tome cartas sobre la caótica situación que viven los pacientes, trabajadores y médicos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El propósito de los colectivos y sindicatos chalacos es exigir la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría General de la República, para dar fin a estos problemas que hasta la fecha no han tenido control alguno, según señalan.

“Acudiremos a la instancia penal contra aquellos que vienen afectando contra la salud de los peruanos y los derechos de los trabajadores”,señaló Joan Escalante miembro del colectivo Frente Callao Dignidad del Callao.

Entre su plataforma de reclamos está: que el Hospital Daniel Alcides Carrión regrese al Ministerio de Salud. No más a los despidos arbitrarios, no al tráfico de medicamentos, el reconocimiento de los derechos laborales postergados por años, no más despidos arbitrarios ni tráfico de medicamentos, no más desfalco del dinero público, ni malversaciones, no más robos del material médico.

De igual forma Escalante denunció el ilegal despido del doctor Luis Allemant, médico dermatólogo y ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) por denunciar actos de corrupción al interior del hospital Carrión.

“Solicitamos la intervención de la Contraloría, la Procuraduría y de la Fiscalía Anticorrupción, ya que a la fecha se ha encontrado presuntas mafias enquistadas tanto en el SIS como en Farmacia y otros servicios”, denunció Víctor Huarancca, presidente del Frente Callao Dignidad.

La cita es a las 8 de la mañana y participan el Sindicato de Profesionales Técnicos y Trabajadores Asistenciales del hospital Daniel Alcides Carrión (SIPTTAS-HNDAC), así como la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud Administrativos y Asistenciales (FENUTSAA).