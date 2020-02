Cineasta arequipeño recibe respaldo para realizar película sobre momia Juanita

El Consejo Regional de Arequipa declaró de interés regional la realización de la película sobre la momia Juanita que pretende realizar el cineasta arequipeño Roger Acosta. Este apoyo de los representantes regionales servirá al artista para solicitar apoyo del Ministerio de Cultura y de otros empresarios.

Roger Acosta es conocido por haber filmado la conocida película “Mónica, más allá de la muerte”. Hoy asistió a la sesión de consejo regional e indicó que el proyecto de filmar un largometraje acerca de la momia Juanita, lo tiene desde hace 18 años. No obstante, no contaba con la tecnología ni el presupuesto. Acosta señaló que para esta película necesitará cerca de US$ 230 mil. Requiere esta importante cantidad de dinero para empezar a filmar.

“El apoyo que me da el Consejo Regional me servirá para presentarme a un fondo concursable del Ministerio de Cultura y también obtener apoyo de entidades públicas y empresas privadas”, añadió el cineasta.

Juanita, conocida mundialmente como la Dama del Ampato, fue una niña de 13 a 14 años de edad, quien fue sacrificada hace más de 500 años en una ceremonia conocida como capaccocha. Miguel Zárate, un experimentado andinista arequipeño y el antropólogo Johan Reinhart, fueron los descubridores de Juanita. Su hallazgo ocurrió en el año 1995