Miraflores: agreden a mujer policía en puerta de dependencia policial [VIDEO]

Un nuevo caso de violencia contra el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se dio a conocer este miércoles 19 de febrero. El hecho ocurrió en el frontis de una dependencia policial ubicada en Miraflores.

Tal como se ve en las imágenes captadas, la policía se encuentra en el suelo mientras la mujer intervenida le jala los cabellos y grita “Yo no te he agredido”.

Antes de esta escena, la fémina venía siendo ingresada por un grupo de efectivos a la comisaría del distrito. Según se muestra, ella arremete contra la agente femenina durante varios segundos.

Al percatarse de este hecho, el cuerpo policial intenta ayudar a su colega y enmarroca a la mujer. Ella es ingresada al establecimiento, donde intenta atacar nuevamente a otro efectivo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la intervenida y la razón por la que era trasladada.

Este no es el primer caso de violencia contra la autoridad. Hace a penas una semana un sujeto en estado de ebriedad golpeó en la cara a un policía para evitar ser detenido.

José Gabriel Rojas Peña agredió a su pareja, a personal de serenazgo y le propinando puñetazos en el rostro a un suboficial PNP. El hecho ocurrió en un parque de Los Olivos.

¿Cuál es la sanción en Perú para quienes agreden a miembros de la Policía?

La agresión a policías se considera solo como una falta y no un delito. Un acuerdo del Poder Judicial estableció penas mínimas a los actos de resistencia y violencia a la autoridad policial.

Escupir, insultar o romperle el uniforme a un policía no es un delito sino una falta, por lo que las penas no pueden ser mayores de tres años, lo que en la práctica significa que los agresores no van presos.