Independencia: cachorros permanecían mojados para ser comercializados

Tras las denuncias de maltrato animal difundidas por redes sociales, la Municipalidad de Independencia incautó diez cachorros en condiciones insalubres que permanecían mojados para ser comercializados.

“Se han retenido a 10 cachorros, los cuales eran comercializados en lugares no acondicionados. Algunos presentan enfermedades en la piel debido a la condiciones insalubres en las que se encontraban. Son cachorros de un mes y medio aproximadamente”, comentó Christian Vásquez , subgerente de fiscalización de la comuna.

El operativo se realizó en el mercado Central (Fevacel) ubicado en el distrito. Según el funcionario, los caninos eran vendidos sin ningún tipo de permiso y al precio de 150 soles. Estos eran promocionados como animales de raza pura e incluso, algunos de ellos habrían sido intervenidos quirúrgicamente.

Cabe señalar que es la tercera vez que se incauta y decomisa cachorros en el mercado Fevacel, por la venta ilegal de mascotas.

Ante esta situación, la comuna de Independencia ha iniciado un operativo para erradicar este tipo de comercialización. Asimismo, el alcalde del distrito, José Pando, solicitó a los ciudadanos a no contribuir con esta actividad ilícita.

“Queremos acabar con este tipo de comercio informal, que es la venta de mascotas sin ningún permiso. Además se encontraron los caninos en condiciones insalubres. Es por ello que instamos a la ciudadanía a no comprar cachorros en esta u otra zona para no contribuir con este tipo de actividades que no están, ni estarán permitidas” señalo el burgomaestre.

El maltrato animal es un delito

La Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407 establece sanciones para aquellas personas que cometan maltrato animal.

Según esta norma, se considera como maltrato animal el abandonarlos o mantenerlos en lugares inadecuados, además de golpearlo.

En el caso de las sanciones, toda persona que cometa actos crueles o abandone a cualquier mascota es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.

Asimismo, si como consecuencia de estos actos el animal muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.