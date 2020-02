Su muerte no pasó desapercibida. Luego de más de un mes, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió un comunicado, donde informó sobre la multa que aplicaría a la empresa de plásticos, Jai Plast S.R. Ltda por la muerte a Raúl Alberto Malqui Fernández (42) en San Martín de Porres.

El hombre trabajaba como operador de una de las máquinas inyectoras de la compañía cuando cayó y falleció triturado. La Sunafil detalló en su comunicado final sobre la investigación del caso que la empresa no había capacitado a Raúl Malqui (42) para el desenvolmiento adecuado en su trabajo.

PUEDES VER Los riesgos laborales deben ser comunicados por los trabajadores

Según el informe final, Sunafil constató la presencia de diferentes infracciones administrativas catalogadas como “muy graves”, una sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo, y una por labor inspectiva.

La primera, la empresa no identificó las partes de la máquina inyectora como peligrosas, lo cual hizo que no se evaluará las medidas preventivas correspondientes. Así también, Jai Plast no notificó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el accidente mortal dentro de las 24 horas. según Ley.

Conclusiones de Sunafil

Por último, expresó que la empresa no colaboró con la inspección del trabajo para hacer una visita el mismo día del fallecimiento (04 de enero de 2020). Tras incumplir con las cuatro infracciones mencionadas, la Sunafil decidió aplicar una multa de S/139,320.00 a Jai Plast.

PUEDES VER Sunafil sancionó a 2 mil empresas por afectar la seguridad y salud de sus trabajadores

El último sábado 4 de enero, Raúl Malqui murió en la madrugada luego de quedar atrapado en una de las máquinas trituradoras. Según declaraciones de sus familiares, la empresa mencionó que el hombre quiso sacar unas bateas, pero se cerró la puerta y no pudo salir a pedir ayuda.

En la última parte del documento de Sunafil propone que la decisión final la toma la empresa. Esta entidad declaró que los inspectores, habían determinado concluir todo el proceso el pasado 15 de enero.