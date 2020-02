Joven ingresó a la UNI, a la UNAC y ahora es el primer puesto de la PUCP

La alegría en su casa. La joven de 18 años Katherine Román Meza, ingresó en el primer puesto del cómputo general a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para la carrera de Ingeniería Civil. Sus padres se sienten muy orgullosos de ella, ya que anteriormente, había ingresado a dos universidades nacionales: Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Con un puntaje de 889.5 puntos, la joven manifestó su entusiasmo por unirse a dicha casa de estudios y cuánto le costó ingresar. Katherine Román es hija de Tomás Román (54), quien es taxista y también estudia Contabilidad. Su madre Benedicta Meza (54) es ama de casa y siempre ayudaba a su hija a perseverar en sus sueños.

La joven es de Barrios Altos del Cercado de Lima. Por haber ingresado en el presente examen de admisión, su madre le preparó su plato preferido: caldo de gallina. "Muy feliz porque alcancé uno de mis sueños. Me privé de muchas salidas, fiestas y hasta de las redes sociales. No me arrepiento y ahora estoy donde siempre quise”, mencionó a Trome.

Por otro lado, su madre mencionó que es un ejemplo para sus menores hermanos de 8 y 14 años respectivamente. Además, siempre está enseñándoles algunos problemas del colegio donde presenten dificultades.

Se conoce que Katherine Román Meza ingresó el año pasado a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Callao (UNAC). En esta última semana también rindió el examen nacional de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde entró para estudiar Física.

Así también, manifestó una de sus metas a largo plazo como llevar una maestría en España para poder regresar y contribuir a Perú de manera significativa. “Para avanzar y seguir adelante es necesario rodearse de personas buenas y positivas. Este logro se lo dedico a mi familia y profesores”, expresó.

La joven Katherine Román Meza se esforzó por meses para lograr este ingreso, puesto que estudiaba cerca de 12 horas en la Academia Pitágoras.