El último fin de semana Enrique Liu Gonzáles (27) denunció que fue víctima de un ataque homofóbico tras salir de una discoteca en Miraflores por parte de un joven identificado como Juan Carlos Marchena (24).

El denunciante aseveró que el presunto agresor lo atacó hasta desfigurarlo “solo por su orientación sexual” ya que, según contó, durante el ataque Marchena lo tildó de “¡maricón, hijo de p***!”, entre otros improperios.

Horas después Marchena publicó en sus redes sociales sus descargos y dijo que solo se defendió del “acoso sexual” del que habría sido víctima por parte de Liu y su amigo Roberto Silva cuando caminaba.

El joven de 24 años contó a 24 Horas que les respondió y que por ello las otras dos personas lo empezaron a perseguir, pero él decidió huir y subirse a un taxi porque en ese momento no podía pelear debido a que tiene una “férula en la mano” por la fractura que sufrió en los huesos en esa parte de su cuerpo.

“Yo me dirigía en la Vía Expresa, porque me iba hacia el sur, y en el camino me encuentro con estos dos tipos que en estado de ebriedad, me empiezan a acosar sexualmente y viene otro chico a increparme con la intención de agredirme”, relata a 24 Horas.

Precisamente, el citado medio ha publicado los videos de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Miraflores que captaron el violento incidente. En la imágenes se observa a Enrique Liu y su amigo Roberto Silva acercándose al taxi en el que estaba la víctima para exigirle que baje. Hasta ese momento Liu no presentaba ninguna lesión en el rostro.

Ante la insistencia de los amigos que no dejaban que el auto avance, el taxista baja y les abre la puerta de los asientos traseros. Entonces comienza la pelea y entre ambas partes se producen lesiones.

En el caso de Liu, él termina con una herida en el rostro que lo deja sangrando, pero Marchena, quien fue defendido por transeúntes, ahora denuncia que también resultó con una mordedura en la mano, además de golpes en la cabeza, boca y cuello.

Marchena ha anunciado que denunciará tanto a Liu como a Silva por calumnia y cuenta que debido a este caso lo “han separado temporalmente de su trabajo”, además que, según revela, es acosado en redes sociales y recibe constantes amenazas.

Liu responde

En tanto, a través de sus redes sociales, Liu respondió al video difundido por el noticiero y señaló que este “no está completo” y que las imágenes “han sido manipuladas en beneficio del agresor”.