Gloria Montenegro, ministra de la Mujer, protestará por el caso de discriminación en La Panka

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro anunció esta mañana que van a protestar por el caso de discriminación sucedido en el restaurante La Panka ubicado en la Costa Verde, Barranco. Así también, manifestó que espera que el caso sea sancionado debidamente.

La actual jefa de la cartera declaró que en Perú no se puede permitir dichos actos ofensivos de discriminación por ninguna razón. “Vamos a protestar por el caso de La Panka. Esperemos que cada caso de discriminación sea denunciado, sea sancionado, en pleno siglo XXI, Perú, un país inclusivo, no se puede permitir este tipo de acciones por ninguna razón. Comencemos por estos gestos solidarios y humanos y reconozcamos el valor que tienen para el desarrollo”, refirió.

Este último sábado 15 de febrero, el joven José Carrión Cabrera denunció que el local de Panka Bordemar, local de la franquicia La Panka, realizaba actos de discriminación contra las personas con discapacidad. Tras este incidente, el restaurante suspendió su atención y sacó un comunicado donde descartaban todo acto discrminatorio.

La Panka: comunicado sobre discriminación.

Según el testimonio de los integrantes de la familia, estos mencionaron que la respuesta fue “Si no les gusta, que se retiren”, causando mucha sorpresa entre varias personas.

Por otro lado, el gerente de la franquicia, Jorge Mendoza Ríos, mencionó que no se le prohibió el ingreso a dicha familia. “En ningún momento les dije que se fueran. El señor, altaneramente, me dijo ‘sabes que tienes que mover tu carro’. Ellos ya habían ingresado. El señor se ofuscó dentro del restaurante. A la señorita que estaba en la puerta le dije ‘hazlos pasar’. Me apena que esta familia haya pasado por esto”, declaró a RPP.

Según Indecopi, la investigación continúa llevando su curso y esto podría generarle un perjuicio económico de alrededor de S/ 1.93 millones. El Código Penal del Perú tipifica la discriminación como un delito.

En su artículo número 323 indica que se debe sancionar esta conducta cuando hay un acto de distinción racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política, condición económica o “cualquier índole”.