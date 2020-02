El gerente del restaurante La Panka, Jorge Mendoza, dio más descargos después de ser denunciado por ser autor de un acto de discriminación contra una familia a la que echó de su local de la Costa Verde por intentar ingresar con un pariente con una discapacidad física.

“Reconozco que no fue la mejor manera de poner paños fríos. De repente, hubiera sido mejor, no decir nada, quedarme callado. No aparecerme o, me hubiera subido a mi carro y retirado. Pero no, traté de dar la cara en todo momento”, enfatizó el dueño de La Panka en una entrevista en Canal N.

Jorge Mendoza, además, asegura que el cargo de discriminación por el que se le acusa no se ajusta a lo que pasó: estacionar su vehículo en una zona rígida y decirle a familia de la persona con problemas físicos que si no les gusta que se retiren.

“Este no es un caso de discriminación, es un caso de mal rato con una persona. Discriminación es prohibirle el ingreso a una persona”, explicó Mendoza, quien además confesó que reconoce su falta. “No estuvo bien. El estacionamiento estaba lleno, no debí estacionarme en zona rígida. Estoy en falta y pido disculpas”.

Hasta el momento, el caso está en proceso de investigación. Miembros del Indecopi se pronunciaron el último lunes 17 de febrero y en su reporte anunciaron que podrían multar a La Panka con un monto no mayor de s/1.93 millones.