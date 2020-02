Terrible hallazgo. Los restos de un feto de aproximadamente fueron encontrados en un basural en Comas. El descubrimiento ocurrió la madrugada de este martes 18 de febrero en la cuadra 73 de la avenida Universitaria, en la urbanización El Retablo.

Fueron los recicladores de la zona, quienes encontraron el cadáver dentro de una bolsa negra. Al percatarse de que el cuerpo se trataría de un bebé prematuro, dieron aviso a la Policía Nacional.

“Ya me estaba yendo, pero me quedé. Me llamó un colega y me dijo que ha encontrado un bebito. Rompió la bolsa y lo encontró ahí. Estaba formada su cabecita, su cuerpo”, comentó a RPP Noticias.

Al lugar llegaron peritos de criminalística. Ellos examinaron la escena y levantaron el cadáver, el cual fue derivado a la Morgue Central de Lima.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que abandonó el feto, sin embargo, la Policía del sector ya viene investigando el caso. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de lo ocurrido.