Falla geológica en carretera Federico Basadre deja sin gasolina a Ucayali

El presidente de la Asociación de Griferos informó que la mayoría de las 104 estaciones que hay en esta región agotan sus últimas reservas de gasolina. Maquinaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja para habilitar una vía alterna, la misma que podría concluir en cinco o seis días.

A raíz de una falla geológica que ha ocasionado el hundimiento de la carretera Federico Basadre a la altura del kilómetro 455, en el límite de Huánuco con Ucayali, esta región ha quedado aislada y sus 104 grifos expenden sus últimas reservas de gasolina de 90 octanos. No tienen problemas con el petróleo porque este combustible les llega desde Iquitos.

El dirigente grifero, Luis Huerto Milla, refirió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha enviado maquinaria pesada para restablecer el tránsito mediante la habilitación de una vía alterna, en tanto se soluciona el hundimiento de la plataforma vial en una extensión de más de cien metros.

Huerto Milla expresó su preocupación no solo por el tiempo que tomará la habilitación de la mencionada vía alterna, que estimó en cuatro o cinco días, sino porque el dueño del terreno por donde pasaría la vía variante no permite su construcción si antes no le pagan lo que corresponde.

“Las reservas de las 104 estaciones que expenden combustible en la región Ucayali ya se están agotando. Estamos aislados de Huánuco y Lima”, lamentó.

Por su parte, el Gobernador de Ucayali, Francisco Pezo, exhortó a los transportistas de camiones, buses y otros similares, suspender sus salidas hasta que se culmine la vía alterna. También hizo un llamado a la población para que eviten, en lo posible, realizar viajes con niños y ancianos.