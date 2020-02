Sin piedad. A horas de la mañana, aproximadamente a las ocho de la mañana, desconocidos criminales balearon a quemarropa en el frontis de una vivienda familiar ubicada en el jirón Los Fundadores en Comas.

Los miembros de la familia se mostraron aterrados, ya que se encontraban en esos momentos en la sala compartiendo el lonche, cuando cinco disparos atravesaron las ventanas y puertas. Incluso, una de las balas, llegó a rozar con una anciana. Vecinos informaron que se trato de una balacera y desató el terror en la zona.

PUEDES VER Comas: encuentran cadáver de feto de cinco meses en un basural

La persona de tercera edad se mostró aterrada tras esta modalidad. “Dispararon sin piedad (...) Una me ha rozado como chispita por encima de mi cabeza. Yo me asusté me puse nerviosa”, mencionó a América TV. Estos impactos de bala destrozaron una parte de la puerta de metal y rompieron los vidrios de la ventana.

Por otro lado se conoció que había menores de edad. “Tengo mi sobrinita de apenas seis años y mi hijita de solo cuatro meses. Todo, todo ha caído, las lunas están rotas”, refirió la tía de la familia.

Así también manifestaron que tienen sospechas de una mujer que les viene hostigando desde hace un mes. “Es una mujer que tuvo algunos problemas con mi tía. Mi familiar puso la denuncia en la comisaría. No sabemos si esa señora habrá sido o no”, explicó.

Por último, en la zona, no existen cámaras de seguridad por lo que se complica conocer quiénes son los autores del crimen. Hasta el momento, los peritos de la Policía Nacional del Perú han decidido sacar muestras de las balas para intentar dar con los criminales. Este caso esta siendo visto por la Depincri de Comas. La familia pidió más seguridad en la zona.