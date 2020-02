Killa Miranda, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM), aseguró que los padres de familia no tendrán que llevar todos los útiles escolares el primer día de clase del año escolar 2020, el cual iniciará este lunes 12 de marzo.

Ningún director o profesor deberá pedir que se compren libros, pues los colegios públicos otorgarán textos de trabajo a los alumnos. En cuanto a los uniformes escolares, aseguró que tampoco es necesario que los menores cumplan con este requisito los primeros días de clase. Los padres de familia pueden comprar las vestimentas después.

“El uniforme no es obligatorio, lo que sí es importante enviar limpios a sus hijos. (...) No hay ninguna norma que obliga a ello, pueden llevar los útiles escolares poco a poco. Los padres no deben desesperarse y no hacer sentir mal ni discriminados a sus hijos por esto”, afirmó.

Espera que los padres de familia integren una brigada escolar en la mayoría de colegios para que ayuden a la Policía Nacional o al Serenazgo en el cuidado de personas que quieran hacer daño a los menores de edad.

“Tenemos que estar cerca de nuestros hijos para evitar cualquier tipo de violencia. A veces en la adolescencia los hijos piden que los padres se alejen y no vayan a recogerlos, pero es allí donde se les necesita más, acompañarlos, aconsejarlos, para que no sean víctimas de violencia sexual u otros delitos”, comentó.