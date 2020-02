Acusan a Sunafil de dejar en mal estado local que ocupó en Arequipa

Arequipa. La sede regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fue denunciada por Fabiola Romero, dueña de la casa que ocupó la entidad por tres años. La mujer manifestó que el local no fue entregado de la mejor manera. Indicó que faltan pintar algunas partes; así como colocar focos, reparar baños, además de otras refacciones.

La casa se ubica en la Cooperativa SidSur (Cercado) y el contrato con la Sunafil terminó el 2 de enero del 2020. Sin embargo, Romero explicó que la entidad le solicitó más tiempo para hacer arreglos. “El 14 de febrero, recién me entregaron la casa, pero faltan cosas por hacer. Además, no quieren pagar los servicios de agua y luz, que usaron en ese tiempo para las reparaciones. Tampoco quieren que use los 6 000 soles que dejaron como garantía y piden que se los devuelva”, manifestó Romero.

A su turno, el intendente regional de la Sunafil, Edward Venero, indicó que sí tuvo conocimiento del reclamo de Romero y que el tema ya fue derivado a la Subintendencia de Administración en Lima.

“Entendemos su preocupación, pero es un tema que se ve en Lima. La señora señala que la empresa que se contrató para las reparaciones no habría hecho el mejor trabajo, aunque ya firmó la recepción y no hizo el reclamo en ese momento”, dijo Venero tras ser consultado.