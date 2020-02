Tragedia en VES: vecinos piden que demuelan casas dañadas por incendio

Los vecinos cuyas casas quedaron dañadas por el incendio en Villa El Salvador piden que el Estado demuela sus viviendas para que puedan rehabitarlas. Consideraron una burla que pinten las paredes de las casas, cuando, en realidad, requieren que estas se reconstruyan.

La mañana de este lunes 17 de febrero, los ministros de Defensa y Vivienda visitarán la zona para realizar las diligencias y ayudar a los damnificados. Según Irma Matos, una de las afectadas, también acudirían ingenieros para que tomen muestras de las casas y determinen si se destruirán.

PUEDES VER Incendio en Villa El Salvador: viviendas inhabitables fueron demolidas en zona de desastre

De los 26 inmuebles que presentaron daños por el incendio en Villa El Salvador, solo 2 fueron destruidas.

“Demolerlas porque los cimientos no sabemos cómo están en este cuarto. Sobre todo este cuarto. No pretendo que tumben la parte de adelante porque está bien. Pero en este cuarto, ¿cómo estarán las bases? Si queremos hacer un segundo piso no va a aguantar. Con un temblor se va a ir”, explicó la vecina Aymé Espíritu en entrevista con América Noticias.

Para otra afectada por la deflagración de gas licuado de petróleo (GLP), se están pintando los inmuebles solo por “estética”, ya que las paredes y los techos están rotos, por lo que se sienten inseguros.

PUEDES VER Damnificados por incendio en Villa El Salvador serán reubicados temporalmente en departamentos cercanos

“Quiero que vuelvan a hacerlo porque ahorita el techo está empezando a rajarse”, pidió. Walberto Pomatay, otro afectado, contó que en su caso, "la mitad del terreno está bien, pero para acá, miren cómo ha reventado”.