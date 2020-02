El domingo 16 de febrero, cerca de las 3 de la tarde, un camión cisterna de la empresa La Calera chocó contra Ladislao Cruz Chávez, chofer de una combi. El accidente ocurrió cuando la víctima descendió del vehículo para cambiar la llanta.

Testigos señalaron que Cruz no colocó ninguna señal de advertencia alrededor de la combi mientras instalaba el neumático. Otro conductor no se da cuenta de lo que estaba sucediendo y, para no chocar, realizó una peligrosa maniobra; invadió el carril derecho, donde se encontraba el vehículo pesado.

Después de ello, el camión se posicionó en el carril central, donde estaba la combi, e impactó contra el conductor, quien falleció de forma instantánea a la altura de El Derby, en el kilómetro 7 de la Panamericana Sur.

“Ha estado arreglando su combi. El tráiler venía en el carril de la derecha, adelante de él venía un auto. Al percatarse que la combi estaba malograda, [el auto] se abre y el tráiler se abre a la izquierda”, contó un taxista que observó el accidente en entrevista con RTV.

El cobrador de la combi con multas de más de S/89 000 y 4 órdenes de captura intentó reanimar a quien sería su padre, pero no lo logró, por lo que tuvo que esperar a que llegaran los paramédicos.

PUEDES VER KFC: poste de local de comida rápida cae sobre mujer y la deja grave de salud

El conductor del camión, Freddy Joel Mendoza Torres, fue trasladado a la comisaría de Monterrico, donde realizan una investigación para conocer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.