Hora del Pico y placa en Lima para hoy, lunes 17 de febrero de 2020 | La Municipalidad de Lima, ha propuesto el plan de restricción vehicular de placas con el objetivo de disminuir el tráfico. Entérate cuáles son las avenidas y calles cerradas, además de las restricciones y consideraciones que debes tener en cuenta.

‘Pico y Placa’ Lima: ¿A qué hora empieza la restricción vehicular?

El sistema ‘Pico y placa ’ en Lima para hoy, lunes 17 de febrero de 2020, inicia a las 6:30 a.m y continúa hasta las 10 a.m.

De acuerdo a la ordenanza de la Municipalidad de Lima, la restricción vehicular se reanuda desde las 5 p.m hasta las 9 p.m.

‘Pico y Placa’ Lima: ¿Por cuántas horas las calles estarán cerradas hoy?

La medida ‘Pico y placa ’ hoy, lunes 17 de febrero de 2020, se realizará en dos horarios:

- De 6:30 a.m. a 10:00 a.m.

- De 5:00 p.m. a 9:00 p.m

Pico y placa: matrículas y días de la restricción vehicular. (La República)

‘Pico y Placa’ Lima: ¿Cuáles son las calles cerradas por la restricción vehicular de hoy?

Los ejes viales donde se aplica el sistema de restricción vehicular 'Pico y Placa’ son:

N° Ejes viales Sentido de circulación 1 Panamericana Sur (desde intercambio Alipio Ponce) - Av. Evitamiento - Panamericana Norte (hasta el Óvalo Naranjal). No incluye vías auxiliares Ambos 2 Av. Arequipa - Av. Garcilaso de la Vega - Av. Tacna (hasta jirón Conde de Superunda) Ambos 3 Desde el Trébol de Javier Prado - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). Sin incluir vías auxiliares Ambos 4 Vía Expresa del Paseo de la República Ambos

‘Pico y Placa’ Lima: ¿Qué restricciones tiene hoy el plan de la Municipalidad?

El sistema ‘Pico y placa ’ hoy, lunes 17 de febrero de 2020, restringe el pase de vehículos cuyo último dígito de matrícula es cifra PAR (incluyendo el 0).

Con la restricción podrán circular los vehículos de las categorías:

- M1: autos sedán, hatchback, station wagon, coupé, convertibles

- M2: SUV y microbús

- N1: pick-up y furgones

Pico y Placa: vehículos que no deben circular por los ejes viales de Lima. (La República)

¿Cómo funciona el ‘Pico y Placa’?

Pico y placa

‘Pico y Placa’: excepciones

Los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos están exentos a la restricción. Otros medios que quedan exonerados del ‘Pico y Placa’ son aquellos de transporte público autorizado, taxis, movilidades escolares, turísticas y de carga, así como carrozas fúnebres y grúas.

‘Pico y Placa’ tampoco se aplicará a vehículos particulares de propietarios residentes a las zonas aledañas de los ejes viales. Para circular deberán estar debidamente acreditados.

Los vehículos que trasladen a personas con discapacidad leve y moderada también están eximidos del ámbito de aplicación de Pico y placa. Los pasajeros deben estar acreditados e inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Horario Pico y placa: restricción para camiones en la Panamericana y Evitamiento

La restricción vehicular se realiza en la Panamericana Sur (tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby), en la Vía de Evitamiento (tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini).

PUEDES VER Pico y placa para camiones en Lima: cambios en el tránsito de los vehículos de carga pesada

Los vehículos de carga pesada tendrán un carril preferencial para circular en la Panamericana Sur, mientras que los conductores podrán transitar sin restricción por el carril izquierdo de la mencionada vía, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby, de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m.

En los otros tres carriles de la derecha se mantendrá la restricción “Hora pico y placa” para camiones en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m. en el tramo mencionado. Este se regirá de acuerdo al último dígito de la placa de rodaje.

Pico y placa

Las restricciones se realizarán progresivamente por macrozonas, la primera de ellas comprendida por el Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, La Victoria y San Luis.

Los camiones N3, O3 y O4 de más de 18.5 toneladas no transitarán por las vías colectoras ni locales. Sólo podrán circular en la franja horaria de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente.

En tanto, los N2 de 6.5 a 12 toneladas y los N3 de hasta 18.5 toneladas podrán circular libremente sin ninguna restricción horarios en las colectoras, locales y arteriales.