Gobierno Regional de Cusco reinicia obra que estuvo paralizada 10 años

Tras estar paralizados por más de una década, el Gobierno Regional de Cusco reinició los trabajos de la culminación del local de atención y rehabilitación para personas con discapacidad.

La infraestructura fue iniciada en la gestión del exgobernador Hugo Gonzales Sayán y contaba con un presupuesto de S/ 4 921 946,. Esta debía ser entregada en un plazo de 365 días. Luego de 10 años, las personas con discapacidad no pueden contar con los beneficios de dicha obra, que a la fecha tiene un avance físico del 59.94 %.

Las metas por ejecutarse están en el equipamiento de los bloques de terapia, capacitación y talleres, administración, comedor y equipamiento adicional de terapia y hospedaje. Para el reinicio de los trabajos, se cuenta con una ampliación presupuestal de un 1 408 000 soles.

El gobernador regional, Jean Paul Benavente, se comprometió a entregar la obra en octubre próximo.

La obra no se podía culminar por una serie de inconvenientes, debido a que el predio no estaba titulado en favor de la Región, además no se cumplieron componentes. Todo fue subsanado.