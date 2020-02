Leonardo Muñoz

Lambayeque. El último reporte epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) revela que los casos de dengue aumentaron a 57 en tan solo una semana. De esta cifra, 48 son casos autóctonos registrados principalmente en el centro poblado La Otra Banda, en tanto, los nueve restantes responden a casos importados de otras regiones del país como Amazonas o San Martín.

Frente a este vertiginoso aumento, el responsable de la Geresa, Jorge Ordemar Vásquez, indicó que se ha contratado a 50 brigadistas para realizar tres rondas de fumigación en las viviendas del sector, donde hasta el momento se ha cumplido con el 95% de las casas.

PUEDES VER Chiclayo: extraen por primera vez células madre para transplante de pacientes con cáncer

“Tenemos recursos suficientes para estos primeros meses. Ahora estamos yendo a zonas conexas como Zaña y Cayaltí para realizar el estudio larvario de las casas. Se ha priorizado este tema, por lo que esperamos que no salga a otros distritos”, detalló.

Según explicaron especialistas de la Geresa, el brote en La Otra Banda habría iniciado por la llegada de personas de otro lugar del país —posiblemente de la selva— infectadas con dengue, lo que permitió que el vector (zancudo Aedes aegypti) contagie a los habitantes de este centro poblado. Otro de los motivos habría sido la inicial renuencia de los pobladores para asistir al centro de salud cuando presentaban los síntomas, pues preferían automedicarse.

Por su parte el gerente espera que con la tercera ronda de fumigación —programada para los días 18 y 19 de este mes— los casos puedan ser controlados.

Déficit

En otro momento, Ordemar Vásquez informó que se requiere alrededor de S/3 millones para darle mantenimiento al 30% de los equipos médicos que se encuentran inoperativos o presentan alguna deficiencia.

“El presupuesto que nos viene es muy bajo. Este año solo vino S/300 mil para el hospital regional y lo mismo para la Geresa, pero son 182 establecimientos ¿de dónde voy a tener la capacidad para resolver todo eso?”, cuestionó el gerente.

Consultado por la situación del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol - ex Hospital de la Solidaridad), el funcionario aseguró que mientras no regularicen su situación en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no se le concederá ningún permiso.