Arequipa: Fiscalía archivó denuncia por discriminación a vigía que fue insultada por conductora

El indignante caso de discriminación y agresión a Elena Viza Choquecondo fue archivado por la Fiscalía en Arequipa. En febrero del año pasado, la mujer que laboraba como vigía en las obras de la variante de Uchumayo, fue agredida verbalmente por la conductora Zuleika Alatrista Andía. Todo quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

La fiscal Yanet Valdivieso archivó la investigación del caso por el delito de discriminación. Según la fundamentación de la magistrada, la mujer vigía no fue víctima de este ilícito.

“Los hechos que se suscitaron, si bien son con gritos e insultos, son solo agravantes, pero no tienen calidad de delito. La vigía si considera pertinente puede hacer una denuncia vía querella, como una injuria, porque ese es un delito al honor, pero no es discriminación. Para que sea declarado así, por el hecho de discriminación, se le debe impedir algún derecho”, señaló.

Luego la fiscal Valdivieso acotó que la investigación por otros delitos como lesiones leves y peligro común continúa en curso. Esto fue confirmado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López,

Como se recuerda, la vigía fue insultada y agredida, mientras laboraba en las obras de la variante de Uchumayo. En el video se puede ver que Alatrista golpea en la cabeza a Viza con un objeto. Enseguida le dice: “¿Quién te crees chola de m….? Yo te voy a denunciar, tú no sabes con quién te has metido, fuera de acá, porquería, tú no eres nadie para meterle la mano a alguien (…) ¿Qué te he hecho salvaje?”, es parte de lo que Alatrista le dijo a la trabajadora.

La vigía se quejaba porque la conductora le habría pasado la llanta de su vehículo por uno de sus pies, mientras que Alatrista señalaba que Elena Viza habría golpeado su carro con la paleta que tenía para hacer sus labores.