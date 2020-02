Motociclista denuncia que joven que lo atropelló estaba ebrio, pero dosaje etílico arrojó negativo

Un accidente de tránsito dejó a un joven universitario postrado en la cama de un hospital. El incidente ocurrió en la Panamericana Sur, a la altura de del Hipódromo de Monterrico, en Surco.

El presunto autor sería Sebastián Triveño, quien conducía una auto marca Audi. Según denunció la víctima, pese a que él presentaba signos de haber ingerido alcohol, el dosaje etílico arrojó negativo.

“Estaba borracho o drogado, lo único que logra decir es que quiere que venga su papá y no quiere bajar del carro. Cuando los paramédicos me atendieron querían bajarlo del auto, pero él no ha querido”, narró Edmar Dávila Soto a Panamericana TV.

El agraviado también señaló que el conductor del automóvil no quiso auxiliarlo e incluso le dijo a su mamá que no “importa que haya hecho porque su papá lo iba a ayudar”

“Lo que más me indica y me molesta es que le hayan dicho a mi madre, frente mi amigo, que así vayamos a juicio no importa lo que él haya hecho, que no es su culpa y que su papá lo va a ayudar”, indicó Dávila Soto.

Por su parte, el joven agraviado deberá permanecer hospitalizado en el hospital Casimiro Ulloa. Los familiares de la víctima exigen que el caso sea investigado y que el joven responda por sus actos.

“Causan, ocasionan el daño y no puedan reconocer no es justo. ¿Por qué tienen plata? ¿Porque son millonarios o empresarios? Pueden atropellar y aquí en nuestro país no pasa nada”, comentó la progenitora del joven.