El propietario de una combi murió tras ser atropellado por el chofer de un camión en el sentido sur a norte de la Vía de Evitamiento, a la altura del puente El Derby. El accidente de tránsito ocurrió cerca a las 3 de la tarde y generó congestión vehicular en el área.

Un taxista que pasaba al momento de la tragedia por la Vía de Evitamiento contó a La República que la unidad de transporte público estaba estacionada en el carril central y una persona se encontraba debajo haciéndole reparaciones.

Asegura que más atrás venía un auto particular que no se percató a tiempo de la presencia de la combi, pues no había señalización ni conos de seguridad alrededor de esta última. Cuando esta unidad se encontraba cerca dio un giro inesperado hacia el carril derecho, por donde venía un camión de la empresa La Calera.

En su intento por no chocar contra el auto, el chofer del camión giró hacia el carril central y terminó por impactar y arrastrar la combi. El vehículo pesado también atropelló al hombre que se encontraba debajo de la unidad de transporte público.

El taxista reveló que el conductor del camión manejaba a excesiva velocidad y que tras chocar la combi pretendió darse a la fuga. Sin embargo, al no poder hacerlo bajó y se percató de que había atropellado a una persona.

El hijo del occiso, quien trabajaba junto a él como cobrador, intentó ayudarlo, pero su muerte fue instantánea. El joven quedó “en shock”, por lo que tuvo que ser atendido en una ambulancia por paramédicos.

Hasta el lugar llegó la Policía para cercar la zona donde ocurrió el accidente y esperar al fiscal de turno a fin de que se ordene el levantamiento del cadáver.