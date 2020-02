Pacientes denuncian negociado de recetas en Dermatologia del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao

Conflicto ético. Los pacientes del Sistema Integrado de Salud (SIS) hospital Daniel Alcides Carrión del Callao denuncian que sus derechos son vulnerados toda vez que los médicos que los atienden los envían a comprar las medicinas a la farmacia “Valetudine” ubicada al frente de este nosocomio.

Así lo confirma la denuncia presentada ante la Procuraduría Anticorrupción del Callao por: Prudencio Víctor Torres Romero y Amalia Avalos de Faberio el pasado 24 y 28 de enero respectivamente.

La queja es investigada por el procurador anticorrupción Engie Herrera Yactayo.

Los médicos señalados por los pacientes son: Eberth Gustavo Quijano Gomero, (jefe del servicio de Dermatología), Sergio Rodríguez Borreli y Florencio Cortez Franco.

“A mi me atiende el doctor Eberth Quijano Gamero desde hace siete años, mi diagnóstico es Dermatitis Solar, pero a mi me afecta que me mande a comprar a la farmacia “Valetudine” en donde los medicamentos son caros y no están a mi alcance por ser un paciente SIS”, afirma Amelia Avalos de Faberio.

Esta semana salió a la luz la información que la químico farmacéutico regente (director técnico) de la farmacia “Valetudine”, Leonor Rosario Saavedra Poso es actualmente la jefa del Departamento de Farmacia del hospital Daniel Alcides Carrión.

Lo cual genera un claro conflicto de interés por tanto será el Ministerio Público el encargado de establecer si la químico farmacéutico realizaba su labor privada dentro del horario de trabajo que realiza en el hospital Carrión.

Cabe mencionar también que Leonor Rosario Saavedra es la jefa del departamento de Farmacia y fue nombrada por Daniel Gómez director general y por el sub director Jesús Briceño Vicuña, que actualmente es director del hospital Carrión desde el 20 de enero.