GRL convocará a presidenta de EsSalud a reunión de emergencia

La presidenta de la Comisión de Salud del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Mónica Toscanelli Rodríguez, informó que convocarán a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, a una reunión técnica de emergencia a fin de que se adopten medidas para solucionar el problema de hacinamiento en los hospitales, cuyas áreas de emergencia, debido a la falta de condiciones, serían caldo de cultivo para la propagación de infecciones intrahospitalarias.

Toscanelli enfatizó que el anuncio de la construcción de tres hospitales no resulta un paliativo en el corto plazo a la crisis que existe en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) y Luis Heysen, los que deben albergar también a pacientes del Hospital Naylamp, cerrado desde setiembre de 2019.

La consejera regional lamentó que a la fecha no se haya paliado las necesidades que afrontan los hospitales en lo que respecta a la disminución de la brecha de personal, logística e infraestructura.

“Existe el riesgo que los pacientes, el personal médico y asistencial enfermen a consecuencia del hacinamiento que facilita las vías de contagio, lo que pone en riesgo la vida”, remarcó.

“No es suficiente”

Líneas seguidas precisó que la construcción de hospitales no es un tema nuevo, en razón que el anuncio fue en 2018 y pese a los ofrecimientos de incluir los proyectos en el Programa Multianual de Inversiones, no se cumplió a la fecha. “Se espera que EsSalud cumpla en esta oportunidad, pues los lambayecanos exigimos obras y no solo anuncios”, anotó.

Asimismo indicó que de concretarse estas obras, la elaboración del perfil técnico y el expediente técnico tomarán tiempo, hasta más de dos años, lo que significa que a la par deben adoptarse acciones para evitar que los pacientes no reciban una atención de calidad, tal como ocurre en Emergencia por la falta de camillas y sillas de ruedas. O por la demora de citas para consultas y exámenes.

Es por eso que pedirá al gobernador regional Anselmo Lozano Centurión inicie la gestión a fin de que la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, asista a una mesa de diálogo en la que se exponga la problemática, se compruebe in situ los hechos y se tomen acuerdos.