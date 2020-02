Chiclayo. Al menos 50 médicos especialistas es lo que requiere el Hospital Regional de Lambayeque para cerrar la brecha de recurso humano en la atención de emergencias y centro quirúrgico, así lo informó el director de dicho nosocomio, Omar Tineo Carrasco.

Según explicó el galeno, se requiere con urgencia profesionales médicos especialistas en anestesiología, neurocirugía, cardiocirugía, urología oncológica y pediatría.

“Para algunas especialidades ya hemos hecho el requerimiento, pero lo que pasa es que no hay el personal en el mercado. Lanzamos la convocatoria, pero no se presentan porque no hay”, agregó Tineo.

En otro momento, informó que la falta de camas para hospitalización viene provocando hacinamiento en las diferentes áreas clínicas, pues la infraestructura del nosocomio se diseñó para albergar 500 camas, pero actualmente ni siquiera llegan a las 200.

Por su parte, tras realizar una visita inopinada a dicho nosocomio, el gobernador regional Anselmo Lozano dispuso la elaboración del expediente técnico para construir un búnker oncológico donde se atienda a los pacientes con cáncer, pues la unidad requiere de una ampliación.

“Se buscará presupuesto para elaborar el perfil y expediente técnico y luego iré al Ministerio de Salud y Economía para que se destine el presupuesto”, aseguró.