Integrantes de una familia denuncian al restaurante La Panka ubicado en la Costa Verde por presuntamente haber incurrido en actos de discriminación hacia uno de sus integrantes, una mujer en silla de ruedas que no pudo hacer uso de la rampa de acceso pues el dueño la ocupaba con su camioneta.

De acuerdo a la denuncia publicada en Facebook por el usuario José Carrión Cabrera, quien en su perfil se identifica como perito en balística forense, al momento de llegar al local junto a su madre con problemas de movilidad se encontró con la zona rígida bloqueada por una camioneta BMV de placa AXU-399 que impedía el uso de la rampa para discapacitados.

Luego de realizar infructuosamente el reclamo al personal de aparcamiento de La Panka, tuvo que cargar por sus propios medios con la silla de ruedas para hacer el reclamo una vez en la puerta del restaurante.

Fue en ese momento que un hombre que se identificó como el responsable del establecimiento baja del segundo piso y se pone en contacto con Carrión Cabrera, asegurándole que solo estaba “descargando” con su camioneta, pese a que las puertas de la unidad se encontraban completamente cerradas.

Tras una segunda discusión, el sujeto les increpa que “si no les gusta, que se retiren”, no sin antes dar instrucciones al personal de seguridad para no dejarlos ingresar ante la sorpresa de la familia afectada.

Los responsables de la franquicia de La Panka se apresuraron a deslindar con el acto discriminatorio a través de sus redes sociales y anunciaron sanciones ejemplares, así como la resolución del contrato que los une con los socios que administran el local de la Costa Verde.

“La marca La Panka rechaza todo acto discriminatorio y cualquier tipo de humillación y maltrato a sus clientes. El señor Carrion Cabrera y su familia cuentan con todo nuestro apoyo, lamentamos profundamente que hayan tenido que pasar por esta pésima experiencia”, cita el pronunciamiento.