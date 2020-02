Liliana Patricia Lozano Sarabia, de 30 años de edad, fue reportada como desaparecida al salir de su trabajo en una discoteca ubicada en Miraflores, hace tres días. No obstante, ella fue encontrada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Según relata la ciudadana extranjera, luego de subir a un bus se quedó dormida y apareció en un lugar desconocido. Pese a su intento por retornar a casa, ella no logró ubicar su dirección.

“Yo salgo del trabajo salgo, no acostumbro a andar sola, no le he prestado mucha atención a las direcciones. Tomo un bus, que para mí ese era el que me iba a traer a la casa, pero no cuando yo estoy dentro del bus, estoy súper confiada que ese era. Me duermo y cuando despierto no sabía dónde estaba, veo que es totalmente diferente. Me dijeron que era un lugar un poco peligroso, Callao”, indicó.

De acuerdo con su testimonio, le recomendaron ir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para pedir ayuda.

“Me dice acércate al aeropuerto que es el lugar más cercano y donde hay más seguridad entonces yo camino voy preguntando y llegó hasta el aeropuerto ahí estuve todo el tiempo. Me acerco a la Policía, pero ellos me decían que no podían ayudarme si no había un una dirección o un teléfono. Me desesperé lloré, me encontraba perdida en un mundo diferente, me sentía desesperada, no sabía qué hacer”, comentó.

Finalmente, indicó que recordó el número telefónico de su novio, tras continuos intentos fallidos. Ella se encuentra en nuestro país desde noviembre del año pasado.