Arequipa: Denuncian por malos manejos a exdirectora de cuna Goyeneche

Roberth Orihuela Q.

Las madres de familia que conforman la Apafa de la Cuna Jardín Goyeneche denunciaron ayer a la exdirectora de la institución, Maritza Estremadoyro, por supuestos malos manejos. Señalan que la docente no rindió cuentas sobre los cobros indebidos de pensiones y cuotas que ingresaron a su cuenta bancaria. Tampoco justificó el gasto del presupuesto para mantenimiento que entrega todos los años el Ministerio de Educación (Minedu).

Evelyn López, representante de la Apafa, dejó ayer un escrito en el gobierno regional pidiendo al gobernador Elmer Cáceres Llica tomar acciones; puesto que señalan que el mayor perjuicio que les dejó Estremadoyro es que habría permitido que trasladen la institución hasta Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado, cuando su lugar de origen es el Cercado.

Con papeles en mano, las madres denunciaron que durante 2017 y 2018, Estremadoyro cobró indebidamente pensiones de algo más de 100 pequeños. Los montos varían entre los S/ 115 y S/ 125 mensuales. Además se cobró cuotas de ingreso. Prueba de ello son los vouchers que existen de esos depósitos a una cuenta de la Caja Arequipa.

Indicaron que la docente no rindió cuentas sobre el uso que dio a ese dinero, puesto que en la cuna jardín no hubo Apafa hasta 2019. "Tuvimos que organizarnos y pedirle que devuelva la plata. Conformamos una Apafa que aún no está inscrita pero es legal. Nos devolvió más de S/ 20 mil pero pensamos que debieron ser S/ 36 mil", explicó López.

La madre de familia señaló que Estremadoyro sería amiga del exdirector de la Ugel Norte, Jorge Luis Choque. Este funcionario es investigado por cobros indebidos a colegios privados mediante un supuesto programa de capacitación. "La denunciamos ante la Ugel Norte pero no hicieron nada. Encima la premiaron y la enviaron a otro colegio en el centro, luego de que se conociera que nos trasladan hasta Zamácola", añadió López.

Finalmente, manifestó que tampoco saben nada sobre qué se hizo con el dinero del mantenimiento. "No tenemos local propio. Hasta el año pasado estuvimos en el colegio Arequipa. Entonces, ¿en qué gastó el dinero?".

Niega todo

En su defensa, Estremadoyro señaló que todo lo que las madres denuncian es falso. "Están locas, deben ir a un psiquiatra", alegó.

Aseguró que en su momento explicó todo sobre el dinero a los padres de familia. "Les demostré que era una cuenta mancomunada con otra profesora. Yo no he hecho cobros indebidos".

Respecto al uso del dinero de mantenimiento, señaló que construyó baños para los estudiantes y además equipamiento didáctico. Finalmente, sobre el traslado de la institución hasta Zamácola, Estremadoyro aseguró que buscó incansablemente un local, pero que solo hallaron apoyo en el municipio de Cerro Colorado.