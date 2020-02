La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX), reportó que la mayor parte de los envíos de pota al exterior el 2019, salieron desde el Puerto de Paita en Piura. En total fueron 690 millones 127 mil dólares los que se exportó de ese terminal.

Asimismo, se conoció que a nivel nacional La exportación de pota el año pasado alcanzó los 862 millones 640 mil dólares, cifra que indica un incremento de 35.2% respecto al 2018; donde se tuvo 637 millones 974 mil dólares. Y que esto ha hecho que la pota se posicione en el primer lugar entre los productos de pesca para Consumo Humano Directo (CHD) con el 54.2% de participación.

La pota es popular

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, entre enero y diciembre del 2019 se despachó 354 mil toneladas de pota en sus diferentes presentaciones, 65.1% más que el año anterior (214 mil toneladas).

Se exportó fundamentalmente en congelado (US$ 844 millones 183 mil), que tuvo un incremento de 35.9%, pero también en harina residual (US$ 14 millones 752 mil), conserva (US$ 1 millón 725 mil), fresco (US$ 1 millón 084 mil) y seco (US$ 894 mil 652). Se envió pota entera, filete de pota, tentáculos, aletas, anillas, botones, entre otros.

Mayor parte de los envíos de pota al exterior el 2019, salieron desde el Puerto de Paita en Piura. (Foto: La República)

Envío por primera vez

Los principales destinos de este recurso fueron China (US$ 253 millones 227 mil) con un importante crecimiento de 82.2%, España (US$ 173 millones 536 mil), que creció en 9.6% y Corea del Sur (US$ 171 millones 580), con un incremento de 32%. Además se despachó a países como Tailandia, Japón, Italia, Taiwán, Rusia, México, EE.UU. y Brasil

Finalmente se supo que se envió por primera vez pota a Dinamarca, Indonesia, Letonia, Arabia Saudita, Libia y Sri Lanka. Sin embargo, se dejó de exportar a mercados como Alemania, Venezuela, Guatemala, Rumania y Malasia.