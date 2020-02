La Libertad: solo el 1% de colegios cuentan con un psicólogo

Pese a que existe la Ley 29719 contra la Violencia Escolar que determina que cada institución educativa debe contar con un psicólogo, en La Libertad sólo el 1% de las 6 mil instituciones educativas que existen disponen de los profesionales de la salud mental para la atención y trabajo preventivo con los estudiantes.

Según el decano del Colegio de Psicólogos de región, José Rodríguez Julca, el Estado no está dando la importancia de la labor de la profesión ni está tomando cartas en el asunto.

“Tenemos dificultades con la Dirección de Educación porque ya está el reglamento y hasta ahora no se cumple. Existe un estudio que determina que debería existir un psicólogo por cada 300 alumnos, pero lo ideal sería que haya un psicólogo por cada 100 alumnos (…) No existen políticas educativas y de salud que respalden a los psicólogos, para ellos no es importante”, sostuvo.

Actualmente sólo 45 colegios estatales JEC (Jornada Escolar Completa) de la región cuentan con psicólogo, mientras que en una mayor cantidad de colegios particulares los alumnos sí reciben la orientación psicológica que necesitan.

Frente al anuncio del Ministerio de Educación de implementar a 500 instituciones educativas con psicólogos, Rodríguez manifestó que no era un número suficiente para cubrir las necesidades de los alumnos debido a los altos casos de violencia escolar que se han registrado en los últimos años y que tienen una tendencia a incrementar.

“¿Qué hacemos sin un colegio, donde hay miles de alumnos, solo hay un psicólogo, va a abastecerse? ¿Va a poder trabajar correctamente? La Libertad es el segundo departamento con mayores índices de violencia, y eso es debido a que ya no hay familias, y no hay control, no hay manejo (..) Somos una sociedad violenta, y seremos una sociedad más violenta si no se toma en cuenta la salud mental”, expresó Rodríguez Julca.

Para Rodríguez los niveles de violencia sólo podrán disminuir si se realiza un trabajo preventivo desde las aulas, ya que esta es reflejo de la sociedad.