La libertad del exdefensa de Universitario de Deportes y la selección peruana, John Galliquio, tiene las horas contadas. La Corte Superior de Justicia de Ica ordenó su detención debido a la denuncia de su exesposa, Karlha Gómez Cavero, por violencia familiar.

El documento del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco, que compartió el periodista Giancarlo Fiestas en Twitter, tiene vigencia desde el miércoles 12 de febrero, e indica que el exfutbolista deberá ser internado en un penal por la querella de la madre de sus dos hijas.

PUEDES VER Adrián Zela agrede a mujer durante gresca en condominio de Punta Hermosa [VIDEO]

En septiembre del 2019, Gómez Cavero denunció que Galliquio la había amenazado de muerte, y que pese a contar con tres medidas de protección, los agentes de la Fiscalía en Pisco la ignoraron.

“Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes” se escucha decir al exzaguero en un audio que difundió el programa ‘Nunca Más’ de ATV, a donde la mujer acudió a hacer pública la demanda.

También denunció que, en marzo de 2018, Galliquio había intentado ahogarla en el mar mientras peleaban. “Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula. En el piso, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, agregó.

PUEDES VER John Galliquio aseguró que matará a su exesposa cuando salga de prisión [VIDEO]

El programa también presentó un video grabado por Gómez, en el que se observa al denunciado con un cuchillo en la mano, sentado en una cama, ante los gritos desesperados de su exesposa, a quien se le escucha decir: “¡Deja el cuchillo, John! ¡Deja el cuchillo!”.

Cabe recordar que en el 2019 se perpetraron 168 feminicidios, muchos de los cuales fueron la lamentable consecuencia de la constante violencia por parte de las parejas o exparejas hacia las víctimas, y el poco o nulo accionar de las autoridades.