John Galliquio, exjugador de Universitario de Deportes, iría a prisión luego de que se dictaminara una orden en su contra por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco.

Sobre el exfutbolista recae el delitos de “lesiones graves por violencia familiar”. Galliquio habría maltratado en reiteradas ocasiones a su exesposa: Karlha Gómez Cavero.

En septiembre de 2019, su expareja denunció de forma pública que el exseleccionado peruano la había amenazado de muerte. Pese a contar con tres medidas de protección, personal de la Fiscalía en Pisco ignoraban ello.

Asimismo, el documento de la Corte Superior de Justicia de Ica indica que John Galliquio debe ser internado en un centro penitenciario. La medida tiene como fecha el 12 de febrero de 2020.

Karlha Gómez Cavero ya había denunciado al exjugador en marzo de 2018 porque trató de ahogarla en el mar mientras peleaban. Luego, a través de un audio difundido en el programa “Nunca más” se conoció más detalles sobre los maltratos y amenazas del futbolista contra su expareja.

“Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”, le dijo Galliquio a su exesposa.

John Galliquio

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula en el piso, me patea en la calle. Están esperando que me mate", afirmó en ese entonces.

Además, en un video grabado por la exesposa del jugador se ve que este se encuentra sentado en una cama sosteniendo un cuchillo en la mano. Se escucha que Karla le dice: ¡Deja el cuchillo, John! ¡Deja el cuchillo!".