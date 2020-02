Nunca creyeron que una fiesta se convertiría en una intervención policial. Los presuntos integrantes de una banda delincuencial en Trujillo fueron capturados por la Policía Nacional luego de que mostraran su ubicación a través de una trasmisión en vivo de Facebook.

El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el distrito de Florencia de Mora, en la ciudad norteña.

Tal como se ve en las imágenes registradas, el grupo de jóvenes se encontraba bebiendo licor, escuchando música y bailando con una pistola en mano. Uno de los asistentes fue el que difundió el vídeo mediante sus redes sociales.

No obstante, en cuestión de minutos, la Policía ingresó a dicho inmueble y detuvo a dos sujetos que pertenecerían a una banda delincuencial. Incluso para impedir la fuga de los presuntos ladrones, los efectivos subieron a los techos aledaños.

Los sujetos intervenidos permanecen detenidos en la comisaría de Trujillo hasta que culmine las investigaciones. En su poder se les encontró un arma de fuego abastecida. Ellos aseguraron haber sido sembrados.

“Me han puesto bala, me han puesto bala. Están que me pegan, me han puesto bala. Me han sembrado cuchillo”, se escucha decir a los intervenidos.

Será la Fiscalía quien investigue la relación que tendrían estos jóvenes con una banda delincuencial dedicada al robo.