Contraloría detecta deficiencias en aeropuertos de Tacna y Arequipa

Una auditoría de Contraloría halló deficiencias en la concesión a la empresa Aeropuertos Andinos, que tiene a su cargo la administración y mejoramiento de los terminales aéreos de Arequipa y Tacna. El análisis precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no resguardaron los intereses del Estado peruano con el cobro de penalidades.

El informe de Contraloría abarcó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018. En el periodo de análisis, se detectaron retrasos y deficiencias en las obras de los aeropuertos Alfredo Rodríguez Ballón (Arequipa) y Carlos Ciriani Santa Rosa (Tacna). Ambos terminales fueron concesionados el 2011 por un periodo de 25 años.

Una deficiencia central fue el pavimentado de las pistas de aterrizaje. Dentro del periodo de estudio, Contraloría detectó que, tanto en Tacna como en Arequipa, no se verificó la calidad de materiales, tampoco el proceso de colocación de la carpeta asfáltica. La pista fue supervisada en 2016, año en que Ositrán advirtió de que no se ajustaba al contrato de concesión, por lo que debería reasfaltarse. Sin embargo, todavía no se realiza el cambio de pavimento por parte de la concesionaria.

Debido a que no culmina el cambio de las pistas de aterrizaje, no puede realizarse el cierre financiero.

Además, Contraloría señala que este retraso impide hacer otras inversiones que atiendan la demanda real de pasajeros.

Mal cerco

Otra observación en el aeropuerto de Tacna concierne al cerco perimétrico. Debería levantarse una barrera de 5 304.8 metros; sin embargo, solo se construyeron 4 135.9 metros. No se pudo seguir construyendo porque los mil metros restantes interferían con la distancia libre necesaria hacia las luces de aproximación, así como las calles de rodaje. Contraloría señala que la obra pone en peligro la seguridad operacional del terminal de Tacna.

El proyecto de la obra fue aprobado por el MTC y Ositrán. Contraloría indica que ambas entidades debieron advertir de la falta de espacios necesarios.

Otra falencia hallada por la entidad de control es que no se cobraron penalidades a pesar de los retrasos. Además, se señala que el Ministerio de Transportes aceptó negociar un cambio de plazos, a pesar de que no había un informe.❖

Concesión observada desde antes

Las críticas a la concesión de Aeropuertos Andinos no son recientes. El año pasado, la excongresista Alejandra Aramayo cuestionó el retraso en la construcción del nuevo edificio para el aeropuerto de Arequipa, que serviría para la ampliación de operaciones. Señaló que la concesionaria no cumplía con el cronograma de inversiones.

El informe de Contraloría recomienda a los órganos competentes revisar el cumplimiento del contrato y, en caso de incumplimiento, aplicar el cobro de penalidades.

Los gremios de turismo también critican la falta de un radar en el aeropuerto de Arequipa, el cual sería útil para el periodo de lluvias, con lo que se evitarían las cancelaciones de vuelos por neblina.