Tras varios plantones y marchas de protesta, los deudos de las víctimas de feminicidio lograron que el Ejecutivo, a través del DU 005-2020, les otorgue una asistencia económica de protección social. No obstante, ahora emprenden la lucha para lograr que esta ley sea mejorada.

PUEDES VER Exigen modificación de decreto que beneficia a hijos de víctimas de feminicidio

Ayer, integrantes del colectivo ‘Familias unidas por justicia: ni una víctima más’ acudieron al Congreso para escuchar a la comisión conformada para evaluar este y otros decretos de urgencia emitidos por el Gobierno, pues ha hecho suyas sus demandas.

"El reglamento de esta ley tal como está considera que los 600 soles no se entregarán cuando un caso no cuente con sentencia expresa por feminicidio. Sabemos que no todos los jueces sentencian las muertes por feminicidio como tal, entonces el Ministerio de la Mujer no puede condicionar la entrega del beneficio. Otro aspecto que debe ser corregido es que este beneficio no es compatible con otros programas del Estado. Creemos, por ejemplo, que si un hijo de una mujer que ha sido asesinada contaba con Beca 18, se le debe seguir otorgando el programa además de la subvención porque se trata de restitución de derechos, explicó Indira Huilca, congresista quien junto con su colega Milagros Salazar aprobó un informe sobre estas modificaciones.

PUEDES VER Ingrid Escamilla: difusión de imágenes y videos del crimen podría entorpecer la investigación

Dicho documento pasará a ser tratado ante la Comisión Permanente del Congreso y, de ser aprobado, será el nuevo Congreso el que tendrá la responsabilidad de modificar la ley con la finalidad de que se ajuste a las necesidades de las víctimas indirectas de los feminicidios.

Feminicidio en Arequipa

Por otro lado, el tercer feminicidio de febrero y el número 24 en lo que va del año fue reportado en la región Arequipa, en la provincia de Islay.

PUEDES VER En Arequipa agricultor confesó que mató a golpes a su pareja

Ángel Antonio Córdova Mamani (24) asesinó a su pareja, Helen Cañazaca Condori. La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo. Su cuerpo fue hallado en una zona descampada.

La Fiscalía Penal de Islay ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el feminicida, quien admitió haber golpeado a Helen luego de una riña.