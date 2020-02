Concierto Alejandro Sanz: joven denuncia el robo de su auto en estacionamiento del Jockey Club

Una triste historia. El joven Farid Rodríguez denunció ante las autoridades el robo a su vehículo de la playa de estacionamiento del centro comercial Jockey Club tras asistir al concierto de Alejandro Sanz.

El joven expresó que habría dejado su vehículo alrededor de las seis de la tarde para dirigirse hacia el gran evento; no obstante, al retirarse del lugar, cerca de la medianoche, el auto color negro de placa F0V -251 no se encontraba en el lugar.

Según el denunciante, él pago 30 soles a unos hombres de chaleco anaranjado para que cuidaran su auto, e incluso, ellos se encontraban acomodando varios vehículos para el concierto. “Había un cartel ‘Estacionamiento concierto Alejandro Sanz 30 soles’, donde había varios cuidadores”, manifestó.

Allí, comentó que luego del concierto, no encontró a ninguno y tampoco algún vehículo en la zona. Tras este acontecimiento decidió preguntar a varios inspectores y policiales sobre su vehículo, pero sin éxito.

El joven decidió realizar la denuncia en la comisaría de Monterrico; sin embargo, teme ser blanco fácil de los hampones al dejar sus pertenencias dentro del auto. También, pidió acceso a las cámaras de seguridad para dar rápidamente con los delincuentes.

“El miércoles recién me han dicho que me van a dar, pero hasta esa fecha, no voy a encontrar nada”, denunció. Por ello, pide la celeridad en el caso para dar con los criminales y recuperar su vehículo. Hasta el momento, el Jockey Club no ha emitido algún pronunciamiento sobre este tema.