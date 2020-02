Ate: pastor evángélico es acusado de tocar indebidamente a niña de 7 años en su propia casa [VIDEO]

Un pastor evangélico fue denunciado por una pareja que lo acusa de haber tocado indebidamente a su hija de 7 años dentro su vivienda ubicada en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate.

El hecho habría ocurrido el último domingo cuando Jhonny José Vera Villanueva (41) visitó la casa de los denunciantes para realizar una lectura bíblica. “Vamos a leer la Biblia para que te entregues a Dios”, le habría dicho el hombre a la mamá de la niña.

Luego el hombre llevó a la menor a otro ambiente de la casa para supuestamente jugar a las escondidas, mientras la madre de la niña veía televisión. La mujer contó que al no escuchar ningún ruido fue a ver qué era lo que sucedía y fue así como el encontró al hombre tocando indebidamente a su hija.

Con la ayuda de sus familiares, la madre pudo evitar la fuga del sujeto y llamó a la Policía para que lo detengan en flagrancia. En la cámara Gesell la niña confirmó que fue víctima de agresión sexual y que venía pasando por lo mismo desde hace un año y medio, por eso la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la jueza Julia Jara, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho, solo ordenó la comparecencia restringida y el sujeto quedó en libertad mientras dura el proceso.

El padre de cuestionó la decisión judicial. “La propia jueza siendo mujer no cree en lo que dice el niño. Qué pasa, ¿no hay justicia para un menor? Yo no le voy hacer a mi hija que mienta”, aseguró a América Noticias.

El citado medio fue a la casa del pastor evangélico para recoger su versión de los hechos, no obstante, se negó a responder a la denuncia y solo atinó a decir que todo se trata de una venganza por no haberle prestado un dinero a la familia. “Disculpe, no es el momento, no tengo ganar de responderle, vengo cansado de mi trabajo, buenas tardes”, manifestó.

La familia tiene hasta el lunes para poder apelar a la decisión de la jueza y se pueda revisar el pedido de prisión preventiva. Ellos se encuentran muy indignados y piden la máxima pena para el presunto agresor sexual.

PUEDES VER SJM: sujeto es grabado masturbándose frente a menor dentro de cabina de internet

“Era un lobo disfrazado de cordero. Que se haga justicia con mi hija, por favor. (...) Nadie me va a devolver su sonrisa”, dijo el padre, quien contó que la menor se encuentra mal emocionalmente, al punto de no querer ni siquiera comer.

Por otro lado, la familia ha asegurado que no contaron con asesoría legal ni apoyo psicológico por parte del Ministerio de la Mujer.