Piura: detectan aprobación de pagos de más de 480 mil soles por trabajos no ejecutados

La Contraloría General detectó la aprobación de pagos por trabajos no ejecutados que ascenderían a más de S/ 480 mil soles en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el distrito de Ayabaca (Piura). La inversión que supera los S/40 millones de soles tiene como finalidad mejorar los servicios básicos en esta localidad.

Las irregularidades presentadas se encuentran detallados en el informe de visita de control N° 089-2020-CG/GRPI-SVC, que fueron notificados al titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas correspondientes.

Según el documento, se constató la existencia de algunas partidas ejecutadas que no cumplen con las especificaciones técnicas o no han sido realizadas, lo que genera trabajos inconclusos. El monto de estas obras no ejecutadas asciende a S/ 483,258.01.

También, se señala la falta de compra de baños químicos y su respectivo mantenimiento, reemplazándolos con letrinas que no cumplen con el contrato. Se verificó que no se ha cumplido con la instalación de planchas de Policloruro de vinilo (PVC) prensada en la planta de tratamiento de agua potable. Asimismo, se identificó la falta de válvulas y otros accesorios en esta infraestructura y el reservorio existente.

Los auditores detallaron otras situaciones adversas, una de ellas es que el proyecto no contempla una adecuada disposición de las aguas residuales, lo que genera posibles riesgos ambientales. Se constató el cambio de metas y especificaciones técnicas de los materiales sin la supervisión del profesional especialista.

La contratación de poco personal y la no compra de equipos, generan el incumplimiento y no culminar las obras en el plazo previsto. Por ejemplo, la obra “Luciano Castillo Colonna” licitada por la Gerencia Subregional, debió concluir el 20 de junio del 2019, sin embargo, ha sido suspendida hasta en tres oportunidades.