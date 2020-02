Cansado de la delincuencia. Un taxista logró capturar a un sujeto que minutos antes le había arranchado su celular cerca de la vía Panamericana Norte, a la altura de Mega Plaza, en el distrito de Independencia.

El hecho ocurrió el pasado martes 12 de febrero cuando el conductor manejaba por la concurrida vía. Según narra la víctima, en un descuido, el raquetero le quitó su teléfono móvil y huyó corriendo. No obstante, el malhechor nunca contó con que el taxista se bajara del auto y lo persiguiera.

“Me había robado mi teléfono del carro. Él pensó que no me iba a bajar del carro. Me bajé a una cuadra. Cruzo el puente y yo gritaba que lo atrapen. Quiso engañarme y tiró el estuche de mi teléfono”, comentó el afectado para América TV.

Luego de varias cuadras y tras pedir ayuda de los vecinos, el taxista logró detenerlo. Tras su captura, lo maniató y lo golpeó en reiteradas ocasiones.

Al lugar llegó el personal del Escuadrón de Emergencia Norte para auxiliar al agraviado y trasladar al ladrón a la Depincri de San Martín de Porres.

Por su parte, residentes del distrito aseguraron que los robos bajo esta modalidad son constantes en esta parte del distrito. Solicitaron mayor presencia policial.