Niña tragó una moneda y médicos de EsSalud no quisieron atenderla

Áncash. Una menor de 4 años se tragó una moneda de 0.50 céntimos cuando se encontraba jugando con sus amigos en el asentamiento humano Luis Pardo Bajo, en la provincia de Casma. Ella permaneció hasta ayer en el área de emergencia del hospital de EsSalud de Chimbote.

Al llegar, “ningún médico se acercó, se peloteaban, el cirujano me mandó a mi casa y me dijo que la moneda iba a bajar sola. Le dije que era de Casma, sin embargo, no me dieron una camilla ni silla de ruedas”, expresó la madre de la niña.

La infante permaneció más de diez horas en el área de Emergencia de Pediatría, y ante la constante insistencia de su madre, los médicos lograron retirarle el objeto atorado en su tráquea.

Su madre, Diana Cano Cruz narró indignada que, si no fuera por la constante presión que hizo, su hija estuviese fallecida.

“En el hospital de Casma le dieron los primeros auxilios, pero nos trasladaron aquí. He sufrido demasiado. El personal de salud no se quería hacer cargo, nadie se preocupaba. Ellos no le toman importancia, no hacen caso”, expresó la progenitora.