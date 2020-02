Diego Paz. Trujillo

La Libertad. La negativa de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, de reubicar el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, conocido como ex Floresta, no ha caído nada bien a los vecinos del barrio Chicago, donde está ubicado este reclusorio juvenil, ya que han manifestado su total rechazo al no sentir escuchados sus pedidos.

El alcalde vecinal Carlos Guevara manifestó su molestia frente al retraso de este pedido, y calificó como un “peligro latente” la presencia de dicho centro, ya que cerca hay una institución educativa, y los vecinos temen que vuelva a ocurrir un motín, como el del año 2018, donde cinco internos murieron por un incendio.

“La ministra tiene que incluir en sus planes el traslado de la exFloresta, porque como autoridad nacional tiene que estar acorde de la necesidad de la población. ¡Señora ministra, voltee los ojos, aquí estamos y necesitamos la protección del Estado!”, expresó Guevara.

Por su parte, el al alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, consideró que este anuncio de la titular del citado portafolio se da en base a que no conoce la realidad donde está inmerso el reclusorio juvenil.

“(Revilla) no conoce, me hubiera gustado tener una comunicación y poder visitar la zona para que ella misma vea dónde está ubicado este centro. Es un lugar preocupante para todos los vecinos, donde por años vienen exigiendo la reubicación de la ex Floresta”, dijo Marcelo Jacinto.

Además, Guevara acotó que presentará un memorial a las instituciones correspondientes para solicitar nuevamente el pedido de reubicación. De no hacer caso a estas solicitudes, la voz de los más de 25 mil habitantes del barrio Chicago acudirá a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Defensoría del Pueblo.

Este pedido va en concordancia a las necesidades de un mayor espacio, ya que este recinto ha superado su capacidad al albergar a 167 internos, en lugar de los 80 que permite.

Como se recuerda, Marcelo presentó un pedido al gobierno regional y al Ministerio de Justicia para acceder a la lista de predios disponibles para iniciar las acciones y trámites administrativos con el fin de trasladar las instalaciones del centro juvenil.

Ello es urgente, ya que en el predio colindante en el que funcionaba el terminal Santa Cruz, se tiene proyectado construir el Parque Cultural Bicentenario de Trujillo.