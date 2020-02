Hostigamiento sexual: denuncias por este delito se presentaron en casi la mitad de universidades

Esperó a que su víctima estuviera a más de 10 000 kilómetros fuera de Lima para agredirla. Es agosto de 2017. Patricia, como la llamaremos, llega a un hospedaje en Roma con sus dos amigos, también estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ellas comparten una de las camas. Él se echa en la suya. Lo último que Patricia ve es a su compañero de clase sosteniendo el celular que utilizaría esa madrugada para tomarle fotos sin su consentimiento.

Nunca supo de esto hasta un año después, cuando dos amigos le enviaron la captura de un chat de Facebook, donde se veía la fotografía del cuerpo de una chica. Le preguntaron si era ella. Estaba sorprendida. Respondió que sí.

“En mi facultad existía un chat de Facebook de hombres, que seguro sigue existiendo, donde compartían fotos. En ese grupo agregaron a gente de la universidad por molestar, entre ellos estaban dos amigos. Luego, los eliminaron, pero no sabían que una vez que agregan a alguien a un grupo se pueden ver los archivos anteriores”, explica.

En la galería encontraron decenas de imágenes de otras mujeres de la UNI. Algunas habían sido registradas en el campus y otras en clase. Incluso, habían fotos de usuarias del Metropolitano.

“Se veía una foto en la que estaba tirada en la cama. Eran fotos a mi trasero. Específicamente habían fotos de lejos y otras más de cerca. Esas fotos habían sido tomadas en un viaje que yo había hecho a Europa, justamente con una amiga y un amigo”, recuerda.

Mientras juntaba las pruebas para denunciarlos ante la Defensoría Universitaria de la UNI, Patricia descubrió el modus operandi de una red conformada por cerca de 15 alumnos que se dedicaban a difundir fotos de las estudiantes. Sin embargo, solo ella y otra de las afectadas decidieron acusarlos.

¿Cuántas denuncias por hostigamiento se han reportado ante Sunedu?

En julio de 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) inició una inspección de oficio en 139 universidades, de las cuales 66 reportaron denuncias por hostigamiento sexual. Estas sumaron 175 hasta julio de 2019. La mayoría (84%) fueron puestas por mujeres.

En el informe “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas licenciadas por la Sunedu” de la Defensoría del Pueblo se reveló que entre 2016 y 2018, en 46 casas de estudio, se recibieron 118 denuncias. De estas, 87 quedaron impunes.

Yury Marcelo, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, precisa que los estudiantes desconocen la forma en que se evidencia el hostigamiento sexual.

“El 7% (16) de hombres y 9% (22) de mujeres contestaron que sí. Sin embargo, cuando se les preguntó si habían estado expuestos a recibir comentarios sobre alguna parte de su cuerpo, aparentes chistes o comentarios sexistas o discriminatorios, el porcentaje se elevó a 16% y 25%, respectivamente”, añade.

Castigos para los agresores

En diciembre de 2018, cuatro meses después de que Patricia denunció, el Concejo de Facultad decidió suspender el trámite del bachillerato de los 2 sujetos que tomaron las fotos, pues ellos eran egresados. Al tercero lo suspendieron por un semestre. Para ella, estas sanciones fueron mínimas por el tiempo que tuvo que esperar para que se haga justicia y por lo mucho que le costó conseguir las pruebas para que le creyeran.

“El concejo no sabía qué medidas tomar porque no había ningún reglamento en ese tiempo. Formaron una comisión para ver el caso y después de que el tercio estudiantil presionó comunicaron los castigos. De los 15 cómplices, solo a 5 les pusieron una amonestación. A los involucrados no les afectó en nada porque eran egresados. El alumno que distribuyó las fotos ya estaba mal académicamente, o sea, igual iban a suspenderlo porque era trica. Él ya dejó la universidad. No pidieron que borraran las fotos porque estas igual ya habían circulado por toda la facultad”, afirma.

Pese al bajo porcentaje de casos resueltos, las denuncias por este delito en otras universidades continuaron. El 18% de los alumnos encuestados por la Defensoría del Pueblo declararon que fueron revictimizados por señalar a quienes los violentaron.

“Una víctima comentó que después de egresar de la Facultad de Derecho se iba a chocar con el docente que la agredió porque colaboraba con estudios jurídicos reconocidos. Otros dijeron que el docente tendría alguna influencia en el rector o rectora de la universidad, o que conformaría el jurado ante el que sustentarían sus tesis”, cuenta Marcelo.

Los profesores también hostigan

Los más denunciados en las universidades son los docentes (28%), según el estudio citado. El porcentaje aumenta en las públicas (30%). Mientras que en las privadas el 24% de acusados son profesores y alumnos.

En la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM), desde que se lanzó la nueva Ley Universitaria, en 2015, hasta el año pasado, se presentaron 8 denuncias por hostigamiento sexual, según la asesora legal de esta casa de estudios.

Roberto Marcos Mejía Alarcón, rector de la UJBM, comentó que los profesores denunciados por hostigamiento sexual Gilbert Alarcón y Rómulo Luján renunciaron días después de que se hicieron públicos los testimonios de las víctimas en la página Me Too Perú. Pero esto no impidió que iniciaran investigaciones contra ellos.

“Renunciaron por voluntad propia no porque uno les dijo que renuncien. Nosotros íbamos a suspenderlos que es lo que corresponde hacer”, indica.

Después de que se hicieron públicos estos casos, el rector aseguró que despedirán y no recibirán a nuevos maestros que tienen antecedentes por este delito. Esto incluye al profesor Jorge Ramos de la Flor, docente denunciado en 2018 por alumnas de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

“Acá no ha habido eso, pero él ya no va a seguir con nosotros. (...) Él no estaría siguiendo en Bausate el próximo año (2020). No hay denuncia, no podemos hacer nada. Vamos a tratar de limpiar todo lo que haya que limpiar”, afirmó.

Desde noviembre de 2017, el defensor universitario de la UNI, Martín Casado, atendió 8 denuncias por hostigamiento sexual. Una de las últimas fue interpuesta por una estudiante de 18 años contra un maestro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, decenas de alumnas y profesores siguen pidiendo la destitución del defensor universitario Wilfredo Ardito, a quien la Asamblea Universitaria solicitó su renuncia en 2019. Él fue denunciado porque habría impedido que estudiantes denuncien a sus presuntos agresores. También lo acusaron por defender a un profesor que habría agredido a una maestra miembro de la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual.

¿Sunedu castiga a universidades por no atender denuncias de hostigamiento sexual?

Elba Acevedo, asesora legal de la Defensoría Universitaria de la UNI, cuenta que, pese a que la ley universitaria ordena que se realicen talleres de prevención de hostigamiento sexual, hay profesores que se niegan a que los alumnos asistan.

“Pero no es que lo hayan aceptado de buena gana. (...) Encontramos resistencia por parte de los docentes, los docentes dicen que ‘acá se viene a estudiar’. (...) Han habido profesores que nos han traído a sus alumnos, pero la gran mayoría siente una especie de rechazo”, asegura.

Tras la investigación de oficio, la Sunedu detectó que 8 universidades no habrían investigado ni atendido las denuncias por hostigamiento sexual que sus estudiantes impusieron. Hasta diciembre de 2019, la Dirección de Fiscalización y Sanción inició procedimientos sancionadores contra 5.