Una vez más, la gestión del gobernador Servando García se ve involucrada en un escándalo por la publicación de un audio en las redes sociales, donde estaría comprometido el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura (GRP), Eddy Leyva Villalonga, en un presunto tráfico de influencias.

En una comunicación con una locadora de servicios, el funcionario señala que le están pidiendo la salida de la directora de la aldea (infantil San Miguel de Piura).

“Yo voy a sacar a la directora. Con una nueva directora se puede manejar todo, así como sacar y poner gente. Se pueda conversar con ella para poner a este o aquel”, se escucha decir al funcionario.

Asimismo le dice a la interlocutora que le envíe la relación de las personas que deben salir marcadas con un círculo rojo, así como la relación de los que son del “gallo” (Fuerza Regional) y les ponga una “G” nomás. “Yo veo lo que puedo hacer”, refiere en la conversación.

PUEDES VER: Piura: rechazan restitución de Cantuarias a proceso arbitral de Peihap con COA

Este caso corrió como un reguero de pólvora en los predios del Consejo Regional, que motivó el inmediato pronunciamiento público de los legisladores. En el mismo expresan su indignación y profundo rechazo al contenido del audio difundido en las redes sociales.

Indican que en el mismo se pretendería copar una entidad del gobierno regional con personal allegado al partido político del gobernador Servando García, que ganó las últimas elecciones regionales.

También manifiestan “que es inconcebible que esta gestión proponga como profesionales a personas que solo se dedican a servirse y no a servir a los intereses de los más necesitados de la región Piura”.

Ante esta deplorable situación exigen al gobernador la separación inmediata de los funcionarios y/o servidores públicos comprometidos en el audio difundido.

De otro lado, los consejeros sostienen que al tratarse de un presunto delito penal exigen la actuación de oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a efectos de determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Investigación y peritaje

El consejero delegado del Consejo Regional, José Lecarnaqué, aseveró que este tipo de actos sorprenden una vez más a la opinión pública. Por lo tanto, debe iniciarse un proceso de investigación y peritaje del audio de manera inmediata.

Sin embargo, Lecarnaqué enfatizó que de ser cierto ese hecho, “sería un acto reprobable y lamentable porque se trata de un funcionario que ocupa un importante cargo de confianza. En lugar de ayudar al gobernador daña la imagen de su gestión que está lastimada por una serie de deficiencias”.

Anunció que este caso se verá en sesión de Consejo Regional a realizarse hoy, para tomar medidas al respecto. Empero, sostuvo que lo mínimo que esperan del gobernador Servando García es que emita la resolución cesando en el cargo al gerente de Desarrollo Social.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura, Alfonso Llanos Flores, sería un presunto tráfico de influencias, entre otros delitos que deben ser sancionados.

“Este lamentable caso sale de los fueros administrativos y podría convertirse en un tema de carácter delincuencial. El funcionario estaría aprovechándose del cargo para sacar y poner gente”, sentenció el legislador regional.

“Se habría manipulado el audio”

En declaraciones a La República, el gerente de Desarrollo Social, Eddy Leyva, reconoció haber hablado con una locadora de servicios, pero no en ese contexto. Dijo que se trata de una conversación realizada el año pasado, pero el audio habría sido manipulado.

Argumentó que se habrían juntado dos segmentos de la grabación, “ya que con la tecnología todo se puede hacer. Por lo tanto, hay una tergiversación de la información”.

“No puedo dar mayores declaraciones porque la Secretaría Técnica del gobierno regional va a abrir un proceso de investigación, y se me ha pedido que no brinde declaraciones para no entorpecer nada”, dijo.

Solo aclaró que a la directora de la aldea infantil no se le sacó del cargo y ha permanecido en su puesto todo el 2019.