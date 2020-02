Controlaría detecta irregularidades en municipio de Arequipa

Fiorella Montaño Pastrana

El Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) puso su mirada sobre cuatro áreas de la comuna, donde existe mayor riesgo de comisión de irregularidades.

Se trata de las áreas de Desarrollo Urbano, Logística, Transporte y Procuraduría. Pidió al alcalde Omar Candia y a los funcionarios encargados de estas dependencias que vigilen su correcto manejo.

La OCI detectó que, en 2019, los inspectores de transporte contratados para vigilar el tránsito no cumplían con su función. No se encontraban en los puntos donde estaban destacados para controlar el tránsito; sin embargo, se les pagaba por realizar este trabajo. También se detectó que personal que fue contratado para esta labor estaba realizando otras tareas en la municipalidad provincial y no en el campo.

En 2019 la Contraloría también advirtió que el entonces subgerente de Transporte, Ángel Coila, no cumplió el perfil para ocupar el cargo. Además, mintió en su hoja de vida, indicando que había concluido la universidad, cuando no era así.

Estas observaciones sobre las cuatro áreas mencionadas fueron expuestas en el resumen anual que el organismo dependiente de la Contraloría realizó ayer ante el pleno del concejo municipal.

En cuanto a la gerencia de Desarrollo Urbano, a cargo de César Berrios, se indicó que detectaron la entrega de varias ampliaciones de plazo para obras, sin que se cuente con sustento. Esta acción retrasa sin sentido los trabajos. Este es el caso de la obra Jerusalén-San Juan de Dios. Tuvo que concluir en noviembre de 2019, pero se extendió hasta mayo de 2020.

También se cuestionó la calidad de los expedientes de obra elaborados y aprobados por esta dependencia municipal.

La Subgerencia de Logística, a cargo de José Antonio Zea, es otra área conflictiva. Esta dependencia se encarga de las contrataciones de obras y servicios en la municipalidad.

La OCI advirtió de que esta oficina fue notificada varias veces por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por realizar procesos de licitación inobservando algunas normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Empero, las notificaciones no fueron atendidas por el área.

Muchas veces, Logística retardó la entrega de información a Contraloría. Esto es de conocimiento del alcalde Omar Candia y del gerente general Daniel Gómez.

Por su parte, la Procuraduría ha retrasado el inicio de denuncias contra exautoridades o funcionarios que causaron perjuicio a la entidad.