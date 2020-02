Capturan a delincuentes que estafaban a empresas con transferencias no autorizadas

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirincri detuvieron a Eric Alejandro Pintado Sequeiros, Daguito Junior Franco Pinzas y Arelis Yarima de los Santos Conde, presuntos integrantes de la banda ‘Los cibernéticos del fraude'.

Delincuentes defraudaron con más de S/200 000 a una empresa privada. Realizaron una transferencia bancaria no autorizada a nombre de José Antonio Núñez Panduro e Isidro Rodríguez, quienes liderarían la banda desde el penal de Lurigancho.

La víctima denunció que el pasado 17 de mayo de 2019 los sujetos realizaron una transferencia de S/201 040 a la cuenta de Núñez y a la de otras personas que aún no identifican.

La Policía Nacional realizó un operativo por orden del 16° juzgado penal de Lima en Comas, La Victoria y Chorrillos, para detenerlos de manera preliminar.

Les incautaron celulares, tarjetas bancarias, contratos de préstamos y una tablet.

Estarían inmersos en la comisión del delito contra la tranquilidad pública, banda criminal; delito informático en la modalidad de fraude informático en agravio de una empresa y del Estado.

