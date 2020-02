Becas 2020: ¿qué programas están disponibles para estudiar en el extranjero?

Becas para mujeres para maestrías virtuales en las áreas de ingeniería, tecnología y diseño

- Ser mujer

- Mujeres que residan o tengan nacionalidad permanente en cualquiera de los estados miembros de la SG/OEA.

- Finalizar el proceso de admisión y haber sido admitida en el programa de estudios en UNIR.

- No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.

- Demostrar capacidad financiera para solventar los costos del programa no cubierto por esta beca dentro de un plazo establecido.

- No se elegirán a miembros de la SG/OEA. Tampoco las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionada.

Más información: http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2020/Convocatoria_OEA-UNIR_Becas_Mujer_y_TIC.pdf?fbclid=IwAR3J9r9z8aimB8z48waBtNIFWVerCimIIII7EyKoQCNOxGLYV-xjz2v192w