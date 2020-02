Tacna: Familiares exigen justicia para obrero atropellado en la carretera Panamericana [VIDEO]

Tacna. A transcurrido cinco meses desde el accidente de tránsito en el kilómetro 1272 de la carretera Panamericana, que acabó con la vida de Albert Durand Cruz (30), y aún los familiares no encuentran justicia para su ser querido.

Según los parientes, el joven laboraba como vigía contratado por el Consorcio Vial del Sur en una obra de mantenimiento de vías, siendo atropellado dentro del perímetro de trabajo y en horario laboral. Pese a ello, la concesionaria no habría asumido la responsabilidad ante la muerte de su obrero.

En tanto, Delia María Cruz Escobar, madre de la víctima, detalló que el chofer que provocó el accidente de tránsito estuvo detenido dos días y ahora se encuentra libre. Ella exige que el Ministerio Público agilice las investigaciones que esclarezcan las circunstancias en la que falleció Alber y se sancione al conductor.

“La muerte de mi hijo no puede quedar impune, yo voy a luchar hasta las últimas y si acá en Tacna no encuentro justicia, iré a Lima. Como madre día a día sufro al no saber la verdad, porque mi hijo salió a trabajar en la mañana y nunca regresó a la casa”, indicó Delia María Cruz.