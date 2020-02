Le pedí apenas cinco minutos y me concedió casi 40, aunque me hubiera quedado horas hablando con ella. He leído de su lucha y su enfermedad, lo suficiente como para escribir una columna, pero quería escucharla. Su voz denotaba certeza y serenidad, esa sabiduría que te da la experiencia de haber vivido, sobre todo, situaciones extremas. Ana Estrada lleva 30 años viviendo con polimiositis, una enfermedad degenerativa que la va apagando de manera inexorable.

“¿Tienes miedo?”, le pregunté. “Tengo miedo, pero no a la muerte. Le tengo miedo al sufrimiento y al dolor”, me dijo. Tras un duro proceso de aceptación, decidió que el miedo no la paralizaría y se sobrepuso. Comenzó entonces la búsqueda de un propósito que fuera el motor que necesitaba su vida. Y lo halló: luchar por una muerte digna.

“¿Quieres morir?”, le dije. “No, quiero vivir. Lo que quiero es tener la garantía y la libertad de poder decidir mi muerte cuando el dolor y el sufrimiento sean insoportables”. “¿Y tu familia?”. “Son mi fortaleza. Han padecido conmigo, nos hemos cansado y frustrado. Hemos tenido largas y difíciles conversaciones, finalmente comprendieron”. Le conté mi experiencia, de lo difícil que es dejar ir a quien amas, pero al mismo tiempo de la belleza de ese desprendimiento. Llega el momento en el que la despedida es el mayor acto de amor. Ana lo sabe y agradece ese gesto inmensurable de los suyos.

“Te han dicho cobarde”, le dije. Respondió con absoluta convicción: “No es cobardía, ni apología al suicidio. Es una lucha por mi libertad”. Ella siente que no morirá porque dejará un legado. Es cierto, Ana, tú trascenderás.